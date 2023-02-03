Курбан Бердыев прокомментировал поражение «Сочи» от «Краснодара» в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался о поражении своей команды в матче с «Краснодаром» (0:1) в 1-м туре Winline Зимнего кубка РПЛ.
«Краснодар» понравился. Но есть удовлетворение и от нашей игры. Неплохо играли в некоторых фазах обороны. Но были и проблемы.
Мы знаем, как перестраиваться. Но иногда чуть-чуть опаздываем. Что касается атаки, во втором тайме стали играть правильнее. Даже вдесятером могли сравнять счёт. Но если подводить итоги — есть суммарное удовлетворение. Однако есть и претензии к каждому из игроков. Сейчас наша задача — найти проблемы в игре. Сегодня мы их увидели.
Не могу сказать, что удаление было оправдано. Должен был быть тактический фол, но не такой», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 3 февраля 2023
-
23:37
-
23:32
-
23:29
-
23:28
-
23:22
-
23:08
-
22:57
-
22:51
-
22:45
-
22:40
-
22:38
-
22:37
-
22:37
-
22:34
-
22:32
-
22:26
-
22:24
-
22:21
-
22:18
-
22:10
-
22:01
-
22:00
-
21:52
-
21:50
-
21:45
-
21:44
-
21:44
-
21:39
-
21:36
-
21:30
-
21:22
-
21:15
-
21:13
-
21:05
-
21:03