Курбан Бердыев прокомментировал поражение «Сочи» от «Краснодара» в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался о поражении своей команды в матче с «Краснодаром» (0:1) в 1-м туре Winline Зимнего кубка РПЛ.



«Краснодар» понравился. Но есть удовлетворение и от нашей игры. Неплохо играли в некоторых фазах обороны. Но были и проблемы.



Мы знаем, как перестраиваться. Но иногда чуть-чуть опаздываем. Что касается атаки, во втором тайме стали играть правильнее. Даже вдесятером могли сравнять счёт. Но если подводить итоги — есть суммарное удовлетворение. Однако есть и претензии к каждому из игроков. Сейчас наша задача — найти проблемы в игре. Сегодня мы их увидели.



Не могу сказать, что удаление было оправдано. Должен был быть тактический фол, но не такой», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.