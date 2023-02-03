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Курбан Бердыев прокомментировал поражение «Сочи» от «Краснодара» в Зимнем кубке РПЛ

Курбан Бердыев прокомментировал поражение «Сочи» от «Краснодара» в Зимнем кубке РПЛ
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Главный тренер «Сочи» Курбан Бердыев высказался о поражении своей команды в матче с «Краснодаром» (0:1) в 1-м туре Winline Зимнего кубка РПЛ.

«Краснодар» понравился. Но есть удовлетворение и от нашей игры. Неплохо играли в некоторых фазах обороны. Но были и проблемы.

Мы знаем, как перестраиваться. Но иногда чуть-чуть опаздываем. Что касается атаки, во втором тайме стали играть правильнее. Даже вдесятером могли сравнять счёт. Но если подводить итоги — есть суммарное удовлетворение. Однако есть и претензии к каждому из игроков. Сейчас наша задача — найти проблемы в игре. Сегодня мы их увидели.

Не могу сказать, что удаление было оправдано. Должен был быть тактический фол, но не такой», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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