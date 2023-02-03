Эдуард Сперцян: «Челси» сейчас всех скупает. Пускай и Захаряна купит
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян оценил действия «Челси» на трансферном рынке. В этой кампании синие потратили на трансферы больше всех клубов Европы.
«Способен ли Захарян потянуть уровень «Челси»? Почему нет? Я только рад буду. «Челси» сейчас всех скупает. Пускай и Арсена купит», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сперцян провёл за «Краснодар» в текущем сезоне 21 матч во всех турнирах. На его счету 10 забитых мячей и шесть результативных передач. Также 21-летний армянский полузащитник забил два мяча в четырёх встречах в Лиге наций. Напомним, в конце января появилась информация, что голландский ПСВ просматривал футболиста во время сборов «Краснодара».
Новость по темеЭдуард Сперцян: буду рад, если Захарян получит армянский паспорт
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