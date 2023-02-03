Мануэль Нойер рассказал о процессе восстановления после травмы

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер рассказал о процессе реабилитации после травмы, которую он получил, катаясь на лыжах после чемпионата мира в Катаре. Ожидается, что вратарь вернётся в строй только в следующем сезоне.
«Я в порядке, как и моя нога. У меня уже было несколько травм, из-за которых я надолго выбывал из строя и рисковал ради клуба. Сейчас всё будет по-другому, потому что я чётко знаю, как будет проходить процесс восстановления. Процесс заживления, реабилитация, возвращение на поле – я понимаю, как всё это будет происходить.
Долгосрочных последствий этой травмы не будет. Сперва я был шокирован, но у меня есть опыт серьёзных травм, и я быстро посмотрел на это повреждение с оптимизмом. В 2018 году, когда я сломал плюсневую кость, все говорили, что моя карьера окончена. В 2022 году я травмировал плечо и перенёс операцию на колене, мне было достаточно одного движения, чтобы травмироваться вновь. Но у подобных вещей есть и психологический аспект», — приводит слова Нойера The Athletic.
«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом:
- 3 февраля 2023
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