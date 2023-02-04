Тренер «Краснодара» Ивич высказался о предстоящем матче со «Спартаком» в Зимнем кубке РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич поделился ожиданиями от матча 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ с московским «Спартаком». Встреча состоится в понедельник, 6 февраля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.



«У нас есть много вещей, которые нужно улучшить. Мы провели две игры после 20 дней работы. До первой официальной игры ещё 20 дней. Мы на экваторе нашей подготовки. Конечно же, нам есть над чем поработать. И в игре с «Сочи» были некоторые проблемы — это нормально. У нас были интенсивные тренировки — и у ребят тяжёлые ноги. Мы продолжим работу», — сказал Ивич в интервью клубной пресс-службе.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Зимнего кубка РПЛ, набрав три очка. «Спартак» (2) находится на второй строчке.