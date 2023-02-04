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«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00 мск

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00 мск
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В матче 22-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Начало игры — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игра первого круга текущего сезона чемпионата Англии между соперниками была перенесена. Команды встречались в матче 1/32 финала Кубка Англии. Игра закончилась вничью (2:2), и потребовалась переигровка. В повторном матче «Ливерпуль» на выезде выиграл со счётом 1:0. Отличился полузащитник Харви Эллиотт.

«Ливерпуль» занимает десятое место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 29 очков после 19 матчей. «Вулверхэмптон» находится на 17-й строчке, заработав 17 очков.

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