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Источник: «Челси» готов отпустить Пулишича в «Галатасарай» на правах аренды

Источник: «Челси» готов отпустить Пулишича в «Галатасарай» на правах аренды
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Турецкий «Галатасарай» проявляет интерес к аренде полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича. Английский клуб готов отпустить своего футболиста из-за большого количества атакующих игроков. Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Кристиан Пулишич стал игроком лондонского клуба летом 2019 года, перейдя из дортмундской «Боруссии». В 21 матче нынешнего сезона на счету американского футболиста гол и две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 2024 года. В данный момент 24-летний Пулишич продолжает восстанавливаться после травмы. Трансферное окно в Англии закрыто, но в Турции оно активно до 8 февраля.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик:

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