Кечинов: на Зимнем кубке РПЛ есть нововведения с элементами шоу. Людям хочется эмоций
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался о нововведениях на Зимнем кубке РПЛ.
«На Зимнем кубке РПЛ есть нововведения с элементами шоу. Людям хочется положительных эмоций — ради этого всё и затевается. Я это поощряю», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Общий призовой фонд Зимнего кубка РПЛ составляет 10 млн рублей. Команда, победившая в турнире, получит 7 млн. Ещё 3 млн получит клуб за победу в челлендже (после 1-го тура проходят конкурсы с участием игроков всех команд: пенальти по мишеням, полоса препятствий, дуэли вратарей и др.). Также на Кубке предусмотрены флеш-интервью арбитров в течение 15 минут после завершения встречи.
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