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«Ливерпуль» разгромно проиграл «Вулверхэмптону» в матче 22-го тура АПЛ

«Ливерпуль» разгромно проиграл «Вулверхэмптону» в матче 22-го тура АПЛ
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Сегодня, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вулверхэмптон» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Молине». Стартовый свисток главного арбитра Пола Тирни прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мерсисайдцы пропустили уже на пятой минуте встречи, когда их центральный защитник Жоэль Матип срезал мяч в свои ворота. Через семь минут «Кристал Пэлас» укрепил своё преимущество, когда защитник Крэйг Доусон смог реализовать голевой момент. «Ливерпуль» старался отыграться, но их попытки не увенчались успехом, в отличие от хозяев. На 71-й минуте полузащитник «волков» Рубен Невеш с передача Адама Траоре смог забить ещё один гол своей команды и помог добиться разгромной победы над «Ливерпулем» — 3:0.

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
04 февраля 2023, суббота. 18:00 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Матип – 5'   2:0 Доусон – 12'   3:0 Невеш – 71'
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