«Ливерпуль» разгромно проиграл «Вулверхэмптону» в матче 22-го тура АПЛ

Сегодня, 4 февраля, состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вулверхэмптон» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «Молине». Стартовый свисток главного арбитра Пола Тирни прозвучал в 18:00 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мерсисайдцы пропустили уже на пятой минуте встречи, когда их центральный защитник Жоэль Матип срезал мяч в свои ворота. Через семь минут «Кристал Пэлас» укрепил своё преимущество, когда защитник Крэйг Доусон смог реализовать голевой момент. «Ливерпуль» старался отыграться, но их попытки не увенчались успехом, в отличие от хозяев. На 71-й минуте полузащитник «волков» Рубен Невеш с передача Адама Траоре смог забить ещё один гол своей команды и помог добиться разгромной победы над «Ливерпулем» — 3:0.
- 4 февраля 2023
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