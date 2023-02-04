Тарханов: Головину стоит перейти в «Боруссию», если такой вариант есть
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал информацию об интересе к российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину со стороны дортмундской «Боруссии».
«Думаю, стоит переходить, если такой вариант у него есть. Всё-таки это «Боруссия», да и немецкий чемпионат интереснее, чем французский.
У него опыт огромнейший. В Дортмунде хорошая команда. Бундеслига отличается от французского чемпионата, но он сможет адаптироваться», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.
В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 20 матчах чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. «Монако» находится в таблице французской лиги на четвёртом месте, набрав 41 очко в 21 игре.
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