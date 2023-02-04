Александр Головин — в заявке «Монако» на матч с «Клермоном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 22-го тура чемпионата Франции с «Клермоном». Об этом стало известно благодаря опубликованной заявке «Монако» в «Твиттере».

Головин стал игроком «Монако» летом 2018 года, перейдя из ЦСКА. В нынешнем сезоне Александр в 29 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.



«Монако» в 21 матче чемпионата Франции набрал 41 очко и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Первую строчку удерживает «ПСЖ» (54), далее расположились «Марсель» (46) и «Ланс» (45).

Матч «Клермон» — «Монако» состоится завтра, 5 февраля. Начало матча на стадионе «Габриэль-Монпьед» — в 15:00 мск.