Александр Головин — в заявке «Монако» на матч с «Клермоном»
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Полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку команды на матч 22-го тура чемпионата Франции с «Клермоном». Об этом стало известно благодаря опубликованной заявке «Монако» в «Твиттере».
Головин стал игроком «Монако» летом 2018 года, перейдя из ЦСКА. В нынешнем сезоне Александр в 29 матчах во всех турнирах забил четыре гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
«Монако» в 21 матче чемпионата Франции набрал 41 очко и занимает в турнирной таблице четвёртое место. Первую строчку удерживает «ПСЖ» (54), далее расположились «Марсель» (46) и «Ланс» (45).
Матч «Клермон» — «Монако» состоится завтра, 5 февраля. Начало матча на стадионе «Габриэль-Монпьед» — в 15:00 мск.
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