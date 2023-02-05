Пиоли — о тактике на матч с «Интером»: трое в центре? Не знаю. Вернее, знаю, но не скажу

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 21-го тура Серии А с «Интером».
«На этой неделе мы отлично поработали – с охотой, сосредоточенно. Мы выучили план на игру, приняв к сведению наши последние матчи, в том числе за Суперкубок Италии.
Для нас это отличная возможность, и нужно сделать всё, чтобы ею воспользоваться. «Интер» подходит к игре в отличной форме, но мы очень хотим победить. Мы постараемся это сделать, хотим показать отличный футбол. Будем ли мы играть с тремя футболистами в центре поля? Я не знаю. Вернее, знаю, но не скажу.
Легко анализировать матч, в котором ошибки приводят к серьёзным последствиям, как игру за Суперкубок. Мы пропустили трижды после стандартных положений. В этом аспекте надо прибавлять», — приводит слова Пиоли сайт «Милана».
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