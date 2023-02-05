«Крылья Советов» хотят подписать защитника «Химок» Тихого

«Крылья Советов» рассматривают вариант с подписанием защитника Дмитрия Тихого из «Химок» на замену ушедшему в «Остенде» на правах аренды Матео Барачу. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Тихий перешёл в «Химки» из красноярского «Енисея» в 2019 году. В нынешнем сезоне 30-летний футболист принял участие в девяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Ранее Тихий играл за «Аланию», «Факел», «Томь» и другие команды.

Самарские «Крылья Советов» в 17 матчах набрали 20 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Химки» (12) — на 15-м месте. Лидером соревнований является действующий чемпион страны «Зенит» (42).