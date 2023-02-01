«Рубин» объявил о назначении Сергея Никитина на пост старшего тренера
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Казанский «Рубин» на своём официальном сайте объявил о назначении Сергея Никитина на пост старшего тренера основной команды.
52-летний специалист вошёл в тренерский штаб нового наставника казанцев Юрия Уткульбаева. Контракт с Никитиным подписан до конца текущего сезона, так же, как и с главным тренером «Рубина».
Ранее Никитин работал спортивным директором в знаменитой Академии Коноплёва, а также в академиях махачкалинского «Анжи» и московского ЦСКА. Новый старший тренер «Рубина» имеет опыт работы в структуре Российского футбольного союза.
«Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице Первой лиги текущего сезона, набрав 37 очков после 20 сыгранных матчей и отставая от лидирующей калининградской «Балтики» на четыре балла.
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