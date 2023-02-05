Терзич: хорошее начало года не идёт на пользу дортмундской «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич после матча 19-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (5:1) рассказал о проблеме команды.
«Нам не идёт на пользу то, что мы хорошо начали год. До мая у нас есть возможность набирать очки и влиять на положение в таблице. То, что команда игнорировала неудачи в прошлых играх, иногда добивалась положительного результата в концовке с помощью стандартов, а также демонстрировала зрелую игру в некоторых встречах, показывает, что наш набор инструментов расширяется.
Между 30-й и 45-й минутами был период, который откровенно не понравился. Мы облегчили «Фрайбургу» жизнь, были недостаточно последовательны в своих действиях. У нас есть ощутимая нехватка концентрации в обороне. Второй тайм мы провели почти идеально. Контрпрессинг работал хорошо, мы почти не давали сопернику времени перевести дух», — приводит слова Терзича Spox.
- 5 февраля 2023
-
15:17
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:31
-
14:20
-
14:08
-
14:07
-
14:02
-
14:01
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:26
-
13:21
-
13:19
-
13:11
-
13:10
-
12:52
-
12:51
-
12:41
-
12:38
-
12:30
-
12:25
-
12:14
-
12:04
-
12:01
-
11:56
-
11:54
-
11:47
-
11:45