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Терзич: хорошее начало года не идёт на пользу дортмундской «Боруссии»

Терзич: хорошее начало года не идёт на пользу дортмундской «Боруссии»
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич после матча 19-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (5:1) рассказал о проблеме команды.

«Нам не идёт на пользу то, что мы хорошо начали год. До мая у нас есть возможность набирать очки и влиять на положение в таблице. То, что команда игнорировала неудачи в прошлых играх, иногда добивалась положительного результата в концовке с помощью стандартов, а также демонстрировала зрелую игру в некоторых встречах, показывает, что наш набор инструментов расширяется.

Между 30-й и 45-й минутами был период, который откровенно не понравился. Мы облегчили «Фрайбургу» жизнь, были недостаточно последовательны в своих действиях. У нас есть ощутимая нехватка концентрации в обороне. Второй тайм мы провели почти идеально. Контрпрессинг работал хорошо, мы почти не давали сопернику времени перевести дух», — приводит слова Терзича Spox.

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