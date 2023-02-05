Терзич: хорошее начало года не идёт на пользу дортмундской «Боруссии»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич после матча 19-го тура Бундеслиги с «Фрайбургом» (5:1) рассказал о проблеме команды.



«Нам не идёт на пользу то, что мы хорошо начали год. До мая у нас есть возможность набирать очки и влиять на положение в таблице. То, что команда игнорировала неудачи в прошлых играх, иногда добивалась положительного результата в концовке с помощью стандартов, а также демонстрировала зрелую игру в некоторых встречах, показывает, что наш набор инструментов расширяется.



Между 30-й и 45-й минутами был период, который откровенно не понравился. Мы облегчили «Фрайбургу» жизнь, были недостаточно последовательны в своих действиях. У нас есть ощутимая нехватка концентрации в обороне. Второй тайм мы провели почти идеально. Контрпрессинг работал хорошо, мы почти не давали сопернику времени перевести дух», — приводит слова Терзича Spox.