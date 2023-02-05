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Лисакович — о матче с «Уфой»: пришлось просить судью успокоить игру, будто бились за очки

Лисакович — о матче с «Уфой»: пришлось просить судью успокоить игру, будто бились за очки
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Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович, оформивший дубль в товарищеском матче с «Уфой» (2:0), высказался о победе в матче.

«Игра товарищеская, но было чувство, будто мы в чемпионате за очки бьёмся. Минуте на 20-й я попросил судью, чтобы немного игру успокоил, потому что можно травму получить. Одним словом, очень жёстко начали эту игру. Понятно, что все хотят выиграть. Тренер тоже говорит, что везде нужно добиться результата, но не таким же способом.

Мои голы? Первый с пенальти. Я считаю, что там был стопроцентный пенальти. Ни вратарь, ни защитник до мяча не добирались, и мне нормально так прилетело, до сих пор болит. Второй гол – Саня Ломовицкий увидел моё движение, покатил, и я в пустые ворота по сути забил. Хорошие голы, хорошая игра. Да, пока где-то не получается всё, что мы наигрываем. Молодец Никита Янович, достойно отыграл», — приводит слова Лисаковича пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.

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