Лантратов, Митай и Пиняев — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Урарту»

«Локомотив» представил стартовый состав на товарищеский матч с армянским клубом «Урарту». Встреча состоится сегодня, 5 февраля, на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Начало игры — в 16:30 мск.



Состав «Локомотива»: Лантратов, Митай, Кузьмичёв, Магкеев, Ненахов, Баринов, Куликов, Марадишвили, Пиняев, Камано, Миранчук.

Ранее «Локомотив» проиграл в товарищеском матче с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим» (0:1), обыграл «Родину» (2:1) и «Сочи» (2:0), а также сыграл вничью с узбекистанским «Бунёдкором» (1:1).

Московский «Локомотив» в 17 матчах набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).