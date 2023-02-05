Лантратов, Митай и Пиняев — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Урарту»
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«Локомотив» представил стартовый состав на товарищеский матч с армянским клубом «Урарту». Встреча состоится сегодня, 5 февраля, на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). Начало игры — в 16:30 мск.
Состав «Локомотива»: Лантратов, Митай, Кузьмичёв, Магкеев, Ненахов, Баринов, Куликов, Марадишвили, Пиняев, Камано, Миранчук.
Ранее «Локомотив» проиграл в товарищеском матче с малайзийским клубом «Джохор Дарул Такзим» (0:1), обыграл «Родину» (2:1) и «Сочи» (2:0), а также сыграл вничью с узбекистанским «Бунёдкором» (1:1).
Московский «Локомотив» в 17 матчах набрал 13 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).
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