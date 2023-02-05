«Мальорка» — «Реал» Мадрид: «Мальорка» открыла счёт в матче

На стадионе «Иберостар» проходит матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Мальорка» и «Реал» Мадрид. Главный арбитр матча Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес дал стартовый свисток в 16:00 мск.

На 13-й минуте игрок «Мальорки» Ведат Мурики открыл счёт.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании мадридский «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 19 играх. «Мальорка» находится на 10-м месте с 25 очками. Ранее «Реал» обыграл «Валенсию» со счётом 2:0, а «Мальорка» уступила «Кадису» с тем же счётом.

В последний раз «Мальорке» удалось набрать очки в матче с «Реалом» в 2019 году. Тогда мадридский клуб уступил со счётом 0:1 в матче чемпионата Испании сезона-2019/2020.