«Мальорка» — «Реал» Мадрид: «Мальорка» открыла счёт в матче

На стадионе «Иберостар» проходит матч 20-го тура испанской Примеры, в котором встречаются «Мальорка» и «Реал» Мадрид. Главный арбитр матча Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес дал стартовый свисток в 16:00 мск.
На 13-й минуте игрок «Мальорки» Ведат Мурики открыл счёт.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании мадридский «Реал» располагается на второй строчке турнирной таблицы, набрав 45 очков в 19 играх. «Мальорка» находится на 10-м месте с 25 очками. Ранее «Реал» обыграл «Валенсию» со счётом 2:0, а «Мальорка» уступила «Кадису» с тем же счётом.
В последний раз «Мальорке» удалось набрать очки в матче с «Реалом» в 2019 году. Тогда мадридский клуб уступил со счётом 0:1 в матче чемпионата Испании сезона-2019/2020.
- 5 февраля 2023
-
16:48
-
16:32
-
16:32
-
16:24
-
16:17
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
16:06
-
15:58
-
15:53
-
15:48
-
15:30
-
15:25
-
15:17
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:31
-
14:20
-
14:08
-
14:07
-
14:02
-
14:01
-
13:50
-
13:40
-
13:35
-
13:30
-
13:26
-
13:21
-
13:19
-
13:11