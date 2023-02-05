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«Страсбург» обыграл «Монпелье», забив на первой и последней минутах первого тайма

«Страсбург» обыграл «Монпелье», забив на первой и последней минутах первого тайма
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«Страсбург» обыграл «Монпелье» в матче 22-го тура Лиги 1. Встреча состоялась в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено». Финальный свисток главного арбитра Стефани Фраппар зафиксировал победу хозяев со счётом 2:0.

Примечательно, что форвард хозяев Хабиб Диалло поразил ворота «Монпелье» на первой и последней минутах первого тайма. «Страсбург» с 33-й минуты играл в меньшинстве после прямого удаления Жана-Эде Аолу.

Франция - Лига 1. 22-й тур
05 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Страсбург
Страсбург
Окончен
2 : 0
Монпелье
Монпелье
1:0 Диалло – 1'   2:0 Диалло – 45'
Удаления: Аолу – 33' / нет

В другом матче игрового дня «Аяччо» принимал «Нант». Сильнее оказались гости – 2:0. Отметим, что на 88-й минуте прямую красную карточку получил игрок хозяев Исмаэль Диалло.

Франция - Лига 1. 22-й тур
05 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Аяччо
Аяччо
Окончен
0 : 2
Нант
Нант
0:1 Гессан – 64'   0:2 Блас – 89'
Удаления: Диалло – 88' / нет

Лидером французского первенства является столичный «Пари Сен-Жермен». Парижане имеют в активе 54 очка и опережают ближайшего соперника, «Марсель», на восемь очков. Марсельцы попробуют сократить отставание сегодня, 5 февраля. Их матч с «Ниццей» стартует в 22:45 мск.

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