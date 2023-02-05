«Страсбург» обыграл «Монпелье», забив на первой и последней минутах первого тайма

«Страсбург» обыграл «Монпелье» в матче 22-го тура Лиги 1. Встреча состоялась в Страсбурге на стадионе «Стад де ла Мено». Финальный свисток главного арбитра Стефани Фраппар зафиксировал победу хозяев со счётом 2:0.
Примечательно, что форвард хозяев Хабиб Диалло поразил ворота «Монпелье» на первой и последней минутах первого тайма. «Страсбург» с 33-й минуты играл в меньшинстве после прямого удаления Жана-Эде Аолу.
В другом матче игрового дня «Аяччо» принимал «Нант». Сильнее оказались гости – 2:0. Отметим, что на 88-й минуте прямую красную карточку получил игрок хозяев Исмаэль Диалло.
Лидером французского первенства является столичный «Пари Сен-Жермен». Парижане имеют в активе 54 очка и опережают ближайшего соперника, «Марсель», на восемь очков. Марсельцы попробуют сократить отставание сегодня, 5 февраля. Их матч с «Ниццей» стартует в 22:45 мск.
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