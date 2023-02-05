Нагельсман — о Нойере: на его месте я бы не стал давать подобные интервью

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал скандальное интервью своего голкипера Мануэля Нойера, в котором тот раскритиковал руководство мюнхенского клуба за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.

«На его месте я бы не стал давать подобные интервью. Особенно если учесть, что интересы клубы должны находиться на первом месте. Конечно, это не совсем помогает успокоиться в нынешних условиях.

У меня был хороший разговор с Нойером и ответственными лицами, также я общался с Мануэлем наедине задолго до интервью. Я человек, который хочет добиться гармонии в коллективе, и мои двери всегда открыты для всех», — приводит слова Нагельсмана издание Sport1.

Новость по теме Хаманн сомневается, что Нойер будет снова играть за «Баварию» после скандального интервью

«Бавария» объявила о продлении контракта Нойера роликом с козлом