Нагельсман — о Нойере: на его месте я бы не стал давать подобные интервью
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал скандальное интервью своего голкипера Мануэля Нойера, в котором тот раскритиковал руководство мюнхенского клуба за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.
«На его месте я бы не стал давать подобные интервью. Особенно если учесть, что интересы клубы должны находиться на первом месте. Конечно, это не совсем помогает успокоиться в нынешних условиях.
У меня был хороший разговор с Нойером и ответственными лицами, также я общался с Мануэлем наедине задолго до интервью. Я человек, который хочет добиться гармонии в коллективе, и мои двери всегда открыты для всех», — приводит слова Нагельсмана издание Sport1.
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