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Защитник «Локомотива» Конти ответил, проголосовал бы он за Месси на президентских выборах

Защитник «Локомотива» Конти ответил, проголосовал бы он за Месси на президентских выборах
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Защитник «Локомотива» Херман Конти, который пополнил состав железнодорожников в январе, высказался о соотечественнике, форварде Лионеле Месси, который помог Аргентине выиграть чемпионат мира в Катаре.

«Какой игрок вдохновил меня стать профессиональным футболистом? Я вырос на Месси. Последний чемпионат мира доказал, что он великий игрок, мы одержали победу, это огромная гордость для нашей страны. Каждый игрок мечтает совершить нечто подобное и достичь таких высот. Постараюсь делать всё возможное, чтобы сделать следующий шаг в карьере в составе «Локомотива».

Проголосовал бы я за Месси, если бы он баллотировался в президенты Аргентины? Конечно (смеётся)», — приводит слова Конти пресс-служба РПЛ.

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