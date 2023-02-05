Защитник «Локомотива» Конти ответил, проголосовал бы он за Месси на президентских выборах

Защитник «Локомотива» Херман Конти, который пополнил состав железнодорожников в январе, высказался о соотечественнике, форварде Лионеле Месси, который помог Аргентине выиграть чемпионат мира в Катаре.



«Какой игрок вдохновил меня стать профессиональным футболистом? Я вырос на Месси. Последний чемпионат мира доказал, что он великий игрок, мы одержали победу, это огромная гордость для нашей страны. Каждый игрок мечтает совершить нечто подобное и достичь таких высот. Постараюсь делать всё возможное, чтобы сделать следующий шаг в карьере в составе «Локомотива».



Проголосовал бы я за Месси, если бы он баллотировался в президенты Аргентины? Конечно (смеётся)», — приводит слова Конти пресс-служба РПЛ.