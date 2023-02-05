«Барселона» — «Севилья»: стартовые составы команд на матч 20-го тура Ла Лиги

Сегодня, 5 февраля, состоится матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Барселона» сыграет с «Севильей». Встреча пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток главного арбитра Хосе Санчеса Мартинеса прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Барселона»: тер Штеген — Альба, Кристенсен, Араухо, Кунде — Бускетс, Педри, Ф. де Йонг — Гави, Левандовски, Рафинья.
«Севилья»: Боно — Монтьель, Баде, Рекик, Гудель, Акунья — Гуй, Ракитич, Жордан, Торрес — Эн-Несири.
«Барселона» является лидером испанского чемпионата, возглавляя таблицу с 50 очками по итогам прошедших 19 туров. «Севилья» располагается на 14-й строчке, набрав 21 очко. Команду Хорхе Сампаоли отделяет два очка от «Кадиса», который находится в зоне вылета.
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