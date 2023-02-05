«Ман Сити» проиграл пятый матч на новом стадионе «Тоттенхэма», не забив ни одного гола

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Хозяева одержали победу со счётом 1:0. Это поражение стало пятым для «Манчестер Сити» на новом стадионе «Тоттенхэма». Об этом сообщил статистический портал Opta Sports.

Отмечается, что «Манчестер Сити» не забил ни одного мяча, пробив по воротам соперника 84 раза за эти пять матчей.

Единственный гол в сегодняшнем матче на 15-й минуте забил нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Ему ассистировал Пьер-Эмиль Хёйбьерг. Хозяева доигрывали матч в меньшинстве: на 87-й минуте был удалён Кристиан Ромеро.

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