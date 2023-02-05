«Тяжело, когда 10 игроков соперника сидят в обороне». Гвардиола — о поражении «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении своих подопечных в гостевой встрече с «Тоттенхэмом» (0:1).
«Мы начали действительно хорошо, как это обычно бывает в играх с «Тоттенхэмом» дома и на выезде, но после того, как мы допустили ошибку, они наказали нас и забили гол. У нас были моменты, но мы части отдавали мяч при переходе из обороны в атаку. Сегодня мы потеряли три очка.
Следовали ли мои игроки плану на игру? Да, большую часть времени, но тяжело играть, когда 10 игроков отсиживаются в обороне, чего не было на «Этихаде» две недели назад. Мы играли хорошо, неплохо начали и, возможно, просто не смогли отдать точную передачу под удар», — приводит слова Гвардиолы BBC.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
- 5 февраля 2023
-
22:51
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:26
-
22:23
-
22:11
-
22:05
-
22:03
-
22:03
-
22:00
-
21:56
-
21:51
-
21:39
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:18
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:49
-
20:29
-
20:10
-
20:08
-
19:55
-
19:54
-
19:47
-
19:46
-
19:45