«Тяжело, когда 10 игроков соперника сидят в обороне». Гвардиола — о поражении «Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о поражении своих подопечных в гостевой встрече с «Тоттенхэмом» (0:1).

«Мы начали действительно хорошо, как это обычно бывает в играх с «Тоттенхэмом» дома и на выезде, но после того, как мы допустили ошибку, они наказали нас и забили гол. У нас были моменты, но мы части отдавали мяч при переходе из обороны в атаку. Сегодня мы потеряли три очка.



Следовали ли мои игроки плану на игру? Да, большую часть времени, но тяжело играть, когда 10 игроков отсиживаются в обороне, чего не было на «Этихаде» две недели назад. Мы играли хорошо, неплохо начали и, возможно, просто не смогли отдать точную передачу под удар», — приводит слова Гвардиолы BBC.

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