Канчельскис: не засиделся ли Головин в «Монако»? Я бы тоже там сидел! Одно удовольствие

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос, не пора ли российскому полузащитнику «Монако» Александру Головину сделать новый этап в карьере. Ранее появилась информация об интересе к россиянину со стороны «Боруссии» из Дортмунда.
«Головин — большой молодец! Всегда радостно, когда наши футболисты хорошо себя проявляют. Не засиделся ли Саша в «Монако»? Я бы тоже там сидел! Одно удовольствие. Если без шуток, то «Монако» — клуб со своими традициями. Гранд французского футбола. У Головина всё там получается — держит хороший уровень. Слышал, что за ним активно следила «Боруссия». Но всё будет зависеть от него. Время покажет, какой выбор сделает Саша», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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