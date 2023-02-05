Каррагер: возможно, Холанд выбрал не тот клуб, перейдя в «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер после поражения «Манчестер Сити» от «Тоттенхэма» (0:1) прокомментировал последние выступления «горожан», связав их с нападающим Эрлингом Холандом.

«Сейчас мы можем видеть, что «Манчестер Сити» является совершенно другой командой, которая забила точно такое же количество голов, сколько и Эрлинг Холанд.



Он забил 25 мячей в Премьер-лиге, а другие игроки «Манчестер Сити» суммарно забили столько же, но они теперь стали больше пропускать. Против них стало легче играть через контратаку, так что с Эрлингом Холандом в составе эта команда теперь не такая сильная, но это не его вина.



Мы не видим полного набора возможностей Эрлинга из-за команды, в которую он перешёл. Возможно, он выбрал не тот клуб», — приводит слова Каррагера BBC.

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