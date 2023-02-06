Фанаты «Милана» с иронией отреагировали на победу «Интера» в Суперкубке Италии

Болельщики «Милана» во время дерби с «Интером», которое завершилось минимальной победой чёрно-синих со счётом 1:0, разместили на трибуне баннер, надпись на котором гласит: «Чемпион Италии приветствует чемпиона Саудовской Аравии».

Баннер фанатов «Милана» Фото: Из соцсетей

Очевидно таким образом поклонники «Милана» с иронией отреагировали на победу своих принципиальных соперников в матче за Суперкубок Италии, который состоялся в Эр-Рияде 18 января и завершился со счётом 3:0. Голы в составе чёрно-синих забили Федерико Димарко, Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес.



Напомним, «Милан» является действующим чемпионом страны.

После поражения во вчерашнем матче подопечные Стефано Пиоли остались на шестой позиции в турнирной таблице. Команда не может выиграть в семи последних матчах.

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