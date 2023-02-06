Главный тренер «Рубина» Уткульбаев предположил, почему Макаров не может заиграть в «Динамо

Главный тренер казанского «Рубина» Юрий Уткульбаев высказался о российском полузащитнике московского «Динамо» Денисе Макарове.



«В последнее время пристально не следил, но Макаров выходит на поле, есть конкуренция. Ощущение, что после бурного роста в его игре и результативности случился небольшой застой, яркости поубавилось. Это характерно для молодых, стабильность обычно не их козырь. Ну и соблазны Москвы — фактор, который может оказать влияние. Говорю безотносительно Макарова, просто история знала много таких примеров. Называли талантов вторым Месси или Черенковым, потом всё сходило на нет. Денис не из тех, кто сникнет под напором обстоятельств, не пай‑мальчик. У него крепкий характер, будет упираться, а уж куда его в итоге вынесет, зависит только от самого игрока», – приводит слова Уткульбаева «Матч ТВ».

Новость по теме Арсен Захарян назвал Андрея Воронина самым крутым игроком «Динамо», которого видел вживую