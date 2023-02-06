Футболистка «Зенита» восхитилась посещаемостью финального матча Кубка России

Вера Симановская, выступающая за женскую команду «Зенита», прокомментировала посещаемость на финальном матче женского Кубка России.
«Матч проходил в Санкт-Петербурге на одной из лучших арен страны. Это было здорово. В тот момент я почему-то почувствовала себя участником чемпионата Европы. Я увидела этот здоровый стадион, много людей вокруг. Никогда не думала, что на женский футбол в России может прийти так много болельщиков (финал женского Кубка России-2022 посетило более 18 тысяч зрителей. – прим. авт.). Хочется сказать большое спасибо тем, кто это воплотил в жизнь. Не думаю, что в Москве пришло бы столько зрителей», — сказала Симановская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Шилягиным.
Полное интервью с Верой Симановской читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 6 февраля 2023
-
09:14
-
09:10
-
08:51
-
08:33
-
08:31
-
08:30
-
08:15
-
07:49
-
07:47
-
07:41
-
07:36
-
07:08
-
06:52
-
06:42
-
06:26
-
06:20
-
06:12
-
05:46
-
05:42
-
05:29
-
05:23
-
04:42
-
04:38
-
04:27
-
04:23
-
04:18
-
04:07
-
04:07
-
03:52
-
03:44
-
03:33
-
03:27
-
03:14
-
03:03
-
02:46