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Футболистка «Зенита» восхитилась посещаемостью финального матча Кубка России

Футболистка «Зенита» восхитилась посещаемостью финального матча Кубка России
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Вера Симановская, выступающая за женскую команду «Зенита», прокомментировала посещаемость на финальном матче женского Кубка России.

«Матч проходил в Санкт-Петербурге на одной из лучших арен страны. Это было здорово. В тот момент я почему-то почувствовала себя участником чемпионата Европы. Я увидела этот здоровый стадион, много людей вокруг. Никогда не думала, что на женский футбол в России может прийти так много болельщиков (финал женского Кубка России-2022 посетило более 18 тысяч зрителей. – прим. авт.). Хочется сказать большое спасибо тем, кто это воплотил в жизнь. Не думаю, что в Москве пришло бы столько зрителей», — сказала Симановская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Шилягиным.

Полное интервью с Верой Симановской читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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