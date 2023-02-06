Салихова: спасибо «Волге» за принципиальность. «Зенит» пусть дальше кормит бездомных

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость о том, что в ульяновской «Волге» не планируют принимать предложение санкт-петербургского «Зенита» о назначении «Газпром Арены» резервным стадионом для матча Кубка России, который должен состояться 26 февраля в Ульяновске.
«Спасибо Ульяновску за принципиальность. Надеюсь, команда покажет характер на поле! Конечно, в этой встрече я буду болеть за «Волгу». А «Зенит» пусть угощает своих болельщиков бесплатным питанием. Это очень благородная футбольная практика — кормить бездомных», — приводит слова Салиховой Sport24.
«Зенит» ранее сообщил об акции с бесплатным питанием и напитками для болельщиков, которые посетят первые матчи команды в рамках РПЛ после зимней паузы.
- 6 февраля 2023
-
12:37
-
12:20
-
12:16
-
12:15
-
12:02
-
11:52Сесар Навас покинул структуру «Рубина» Эксклюзив
-
11:50
-
11:50
-
11:44
-
11:42
-
11:40
-
11:25
-
11:07
-
11:05
-
11:00
-
11:00
-
10:59
-
10:41
-
10:27
-
10:23
-
10:15
-
10:11
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
09:55
-
09:53
-
09:51
-
09:45
-
09:45
-
09:43
-
09:40
-
09:14
-
09:10
-
08:51