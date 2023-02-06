Салихова: спасибо «Волге» за принципиальность. «Зенит» пусть дальше кормит бездомных

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на новость о том, что в ульяновской «Волге» не планируют принимать предложение санкт-петербургского «Зенита» о назначении «Газпром Арены» резервным стадионом для матча Кубка России, который должен состояться 26 февраля в Ульяновске.

«Спасибо Ульяновску за принципиальность. Надеюсь, команда покажет характер на поле! Конечно, в этой встрече я буду болеть за «Волгу». А «Зенит» пусть угощает своих болельщиков бесплатным питанием. Это очень благородная футбольная практика — кормить бездомных», — приводит слова Салиховой Sport24.

«Зенит» ранее сообщил об акции с бесплатным питанием и напитками для болельщиков, которые посетят первые матчи команды в рамках РПЛ после зимней паузы.