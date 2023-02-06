«Хороший пацан, хорошо себя вёл, проблем не было». Бывший одноклубник — о Кокорине

Защитник «Сочи» Иван Миладинович высказался о поведении своего бывшего одноклубника, нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина, отметив, что россиянин является одним из лучших футболистов, которых он встречал, и что с ним не возникало никаких проблем.

«Саша – очень хороший игрок. Для меня лично он один из лучших футболистов, с которыми я играл. Хороший пацан, в раздевалке себя хорошо вёл, никаких проблем не было. Я бы никогда не сказал, что за всеми скандалами, которые с ним произошли, стоит этот человек», — приводит слова Миладиновича «РИА Новости Спорт».

Кокорин стал участником очередного скандала после своего высказывания о том, что каждый уважающий себя мужчина должен побывать в тюремном заключении.