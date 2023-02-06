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19-летний вратарь «Рубина» Янович — о матче с «Уфой»: знал, куда Ортис будет бить пенальти

19-летний вратарь «Рубина» Янович — о матче с «Уфой»: знал, куда Ортис будет бить пенальти
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Вратарь «Рубина» Никита Янович, сыгравший в товарищеском матче с «Уфой» (2:0), рассказал о своих эмоциях.

«Сначала было чуть волнительно, перестраховывался. Давно не играл. Хотел сыграть на ноль. Так и получилось, поэтому эмоции очень положительные.

Отбитый пенальти? Мне аналитик «Рубина» скинул, как соперники бьют пенальти. Мне кажется, это он помог. И повезло. Соперник подошел, ударил, а я примерно знал, куда он бьет. Мысли в голове? Чтобы он ударил в тот угол, в который он бил до этого. Какие сейчас цели? Как решит тренерский штаб. Дай бог, чтобы еще сыграть", — приводит слова Яновича пресс-служба «Рубина» на официальном сайте.

Янович — воспитанник «Рубина». Его контракт с казанской командой рассчитан до конца 2025 года.

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