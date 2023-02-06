Сакки: «Милан» больше не команда. Матч был монологом «Интера», которому было всё дозволено

Бывший главный тренер «Милана» Арриго Сакки жёстко раскритиковал игру «россонери» в матче итальянской Серии A с «Интером» (0:1).

«Милан» — больше не команда, это было особенно заметно по первому тайму. «Интер» был как будто на спарринге. Игроки «Милана» только бегали за соперниками, при этом всегда опаздывая. Ни намёка на давление, ни намёка на продвижение вперёд — лишь мягкое сопровождение. Переход на игру с пятью защитниками создал путаницу и свёл на нет последние несколько лет работы.

Сколько ударов по воротам нанёс «Милан» в первом тайме? Ноль. Это был монолог «Интера», который не встречал сопротивления и закончил первый тайм, доминируя на поле. «Милан» позволял им всё, и «Интер» чувствовал себя комфортно», — приводит слова Сакки La Gazzetta dello Sport.

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