«Краснодар» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Зимнего кубка РПЛ

Сегодня, 6 февраля, состоится матч 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Краснодар»: Агкацев — Алонсо, Волков, Сорокин, Литвинов — Ионов, Баньяц, Ленини, Сперцян — Кобнан, Кошкаров.
«Спартак»: Максименко — Джикия, Дуарте, Хлусевич, Денисов — Пруцев, Литвинов, Зобнин — Игнатов, Мелёшин, Соболев.
В 1-м туре межсезонного товарищеского соревнования «Спартак» встречался с «Ростовом», одержав победу в серии послематчевых пенальти — 2:1 (0:0 в основное время). «Краснодар» в своей встрече прошлого тура играл с «Сочи» и одержал минимальную победу со счётом 1:0, единственный гол забил защитник Кайо Панталеан.
- 6 февраля 2023
-
20:04
-
19:59
-
19:46
-
19:41
-
19:34
-
19:32
-
19:26
-
19:25
-
19:13
-
19:00
-
18:58
-
18:58
-
18:57
-
18:53
-
18:43
-
18:38
-
18:35
-
18:30
-
18:22
-
18:13
-
18:08
-
18:04
-
17:59
-
17:59
-
17:54
-
17:53
-
17:48
-
17:45
-
17:30
-
17:21
-
17:20
-
17:19
-
17:16
-
17:00
-
16:55