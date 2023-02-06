«Краснодар» — «Спартак»: стартовые составы команд на матч 2-го тура Зимнего кубка РПЛ

Сегодня, 6 февраля, состоится матч 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток главного арбитра Павла Кукуяна прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Краснодар»: Агкацев — Алонсо, Волков, Сорокин, Литвинов — Ионов, Баньяц, Ленини, Сперцян — Кобнан, Кошкаров.

«Спартак»: Максименко — Джикия, Дуарте, Хлусевич, Денисов — Пруцев, Литвинов, Зобнин — Игнатов, Мелёшин, Соболев.

В 1-м туре межсезонного товарищеского соревнования «Спартак» встречался с «Ростовом», одержав победу в серии послематчевых пенальти — 2:1 (0:0 в основное время). «Краснодар» в своей встрече прошлого тура играл с «Сочи» и одержал минимальную победу со счётом 1:0, единственный гол забил защитник Кайо Панталеан.