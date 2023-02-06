Неймар вернулся к тренировкам с «ПСЖ»
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Выступающий за «ПСЖ» бразильский нападающий Неймар приступил к тренировкам в общей группе команды, сообщает издание Get French Football News.
Ранее из-за травмы Неймар пропускал матчи парижской команды во французской Лиге 1 с «Тулузой» и «Монпелье». В последний раз 31-летний бразилец выходил на поле 29 января, проведя 85 минут в матче французского чемпионата с «Реймсом» (1:1)
8 февраля «ПСЖ» встретится с «Марселем» в матче Кубка Франции. 11 февраля команду ожидает игра с «Монако» в чемпионате, 14-го – с «Баварией» в Лиге чемпионов.
Напомним, 5 февраля Неймару исполнился 31 год. В нынешнем сезоне в 25 матчах за «ПСЖ» бразильский нападающий забил 17 голов и отдал 15 результативных передач.
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