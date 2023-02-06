Кордоба прокомментировал двухматчевую дисквалификацию после игры с «Локомотивом»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба прокомментировал инцидент в матче РПЛ с «Локомотивом». После реплики игрока в адрес судейской бригады он получил двухматчевую дисквалификацию.

«Мне нечего сказать по этому поводу. Все судьи знают, что они делают. Пусть это останется на их совести», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 6 февраля, «быки» крупно уступили «Спартаку» в матче 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, пропустив четыре безответных мяча. В 1-м туре краснодарский коллектив минимально обыграл «Сочи».



«Краснодар» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 сыгранных матчей с 25 набранными очками. В начале января краснодарскую команду возглавил сербский тренер Владимир Ивич.