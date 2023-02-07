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Прокуратура просит суд не освобождать Дани Алвеса под залог

Прокуратура просит суд не освобождать Дани Алвеса под залог
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Прокуратура просит суд не освобождать защитника Дани Алвеса под залог, несмотря на просьбу адвокатов.

По информации COPE, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии был заключён под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании.

Защита обжаловала решение в Верховном суде Барселоны, отмечая, что «социальные и деловые корни» Алвеса в Испании снижают вероятность попытки покинуть страну и скрыться от следствия. В качестве альтернативы адвокаты предложили заключить футболиста под домашний арест.

Прокуратура представила суду заявление с доводами против освобождения под залог на любых условиях. Она делает акцент на сохраняющемся риске побега Алвеса из страны, а также на данных, свидетельствующих в пользу версии об изнасиловании.

Сообщается, что суд примет решение в ближайшие дни.

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Теги Футбол Дани Алвес •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: COPE

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