Прокуратура просит суд не освобождать защитника Дани Алвеса под залог, несмотря на просьбу адвокатов.
По информации COPE, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии был заключён под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании.
Защита обжаловала решение в Верховном суде Барселоны, отмечая, что «социальные и деловые корни» Алвеса в Испании снижают вероятность попытки покинуть страну и скрыться от следствия. В качестве альтернативы адвокаты предложили заключить футболиста под домашний арест.
Прокуратура представила суду заявление с доводами против освобождения под залог на любых условиях. Она делает акцент на сохраняющемся риске побега Алвеса из страны, а также на данных, свидетельствующих в пользу версии об изнасиловании.
Сообщается, что суд примет решение в ближайшие дни.
Дани Алвес запел. В таком певце нуждается эстрада:
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