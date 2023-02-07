Прокуратура просит суд не освобождать Дани Алвеса под залог

Прокуратура просит суд не освобождать защитника Дани Алвеса под залог, несмотря на просьбу адвокатов.



По информации COPE, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии был заключён под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании.



Защита обжаловала решение в Верховном суде Барселоны, отмечая, что «социальные и деловые корни» Алвеса в Испании снижают вероятность попытки покинуть страну и скрыться от следствия. В качестве альтернативы адвокаты предложили заключить футболиста под домашний арест.



Прокуратура представила суду заявление с доводами против освобождения под залог на любых условиях. Она делает акцент на сохраняющемся риске побега Алвеса из страны, а также на данных, свидетельствующих в пользу версии об изнасиловании.



Сообщается, что суд примет решение в ближайшие дни.

Дани Алвес запел. В таком певце нуждается эстрада: