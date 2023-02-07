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Экс-участник группы Oasis Галлахер: адвокаты «Сити» пустят тупиц из АПЛ на фарш

Экс-участник группы Oasis Галлахер: адвокаты «Сити» пустят тупиц из АПЛ на фарш
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Музыкант и болельщик «горожан» Лиам Галлахер прокомментировал обвинения АПЛ в адрес «Манчестер Сити».

«АПЛ устроила натуральный наезд. Расследуете дела одного клуба – расследуйте и всех остальных, говнюки.

Адвокаты «Ман Сити» пустят этих мелких тупиц из АПЛ на фарш. Давайте, вперёд!

За «Сити» до конца!» – написал Галлахер в своём «твиттере».

АПЛ обвинила «горожан» во многочисленных нарушениях финансовых правил и сообщила, что передала сведения о более чем 100 эпизодах с сезона-2009/10 по сезон-2017/18 на рассмотрение в соответствующую комиссию.

Если вина «Манчестер Сити» будет доказана, клуб может столкнуться с различными наказаниями вплоть до снятия очков и исключения из АПЛ.

В сезоне-2013/14 «Ливерпуль» отстал от «Манчестер Сити» на 2 очка и занял второе место в лиге.

«Сити» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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