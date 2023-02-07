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Личный тренер Бензема: даже Роналду не выдержал бы тренировок, которые проводит Карим

Личный тренер Бензема: даже Роналду не выдержал бы тренировок, которые проводит Карим
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Хавьер Аталая, личный тренер нападающего «Реала» Карима Бензема, высказался о повреждении француза.

«Мы спокойны за Бензема, потому что это не серьёзная травма. Его менталитет предполагает улучшение с каждым днём. Сборная Франции перед ЧМ-2022 ошиблась. Нельзя поставить игрока, который только что вернулся после травмы и после 8-часовой поездки, тренироваться на 100% в тренажёрном зале. Даже Роналду не выдержал бы тренировок, которые проводит Бензема», — приводит слова Аталаи Marca.

Отметим, Аталая ранее также тренировал Роналду.

Напомним, ранее Бензема получил травму в матче 17-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (2:0) и не попал в заявку на клубный чемпионат мира.

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