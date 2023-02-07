«Доказал свою состоятельность». Слуцкий оценил назначение Галактионова в «Локомотив»

Российский тренер Леонид Слуцкий оценил назначение Михаила Галактионова в «Локомотив».

«Окажет ли влияние турнирное положение на работу Галактионова в «Локомотиве»? Если бы он пришёл по ходу сезона, он бы думал об этом моментально. Когда ты приходишь на длинные сборы, где ты можешь перестроить команду, наработать тактические схемы, он об этом думать не будет. Это может произойти, если что-то не будет работать в системе, которую они сделали. Думаю, Галактионов будет ставить тот футбол, к которому он ближе философски и будет пытаться через это качество футбола добиваться результата.



У Галактионова уже третья команда в Российской Премьер-Лиге, понятно, что был «Ахмат» в роли исполняющего обязанности главного тренера, но тем не менее. До молодёжной сборной России была юношеская, которая попала в финальную часть чемпионата мира. За всю российскую историю это было несколько раз. Галактионов доказывал свою состоятельность и на уровне юношеского футбола, и на уровне молодёжной сборной, попавшей в финальную часть чемпионата Европы, и в «Пари НН». Не могу сказать, что это фантастическая работа, но она качественная. Галактионов знает возможности многих игроков «Локомотива», того же Максима Глушенкова», — сказал Слуцкий во время прямого эфира на YouTube-канале «Коммент.Шоу».