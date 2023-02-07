Агент Коновалова сообщил, что российским вратарём интересовались «Левадиакос» и «Бейтар»

Футбольный агент Джамал Акаев, представляющий интересы российского вратаря Ивана Коновалова, прокомментировал переход футболиста из шотландского «Ливингстона» в казахстанский «Тобол».
«Мы довольны условиями и другими моментами, отношением к игроку. «Тобол» чётко понимает, зачем им нужен Иван. В последнюю неделю европейского трансферного окна у нас были варианты с клубом греческой Суперлиги «Левадиакосом» и израильским «Бейтаром». С ними мы немного не договорились», – приводит слова Акаева Metaratings.
Коновалов выступал за «Ливингстон» с января 2022 года, куда перешёл на правах свободного агента из казанского «Рубина». Иван успел провести за шотландский клуб 11 матчей. До этого он выступал в России за «Рубин» и «Урал». «Тобол» в прошедшем сезоне чемпионата Казахстана занял третье место.
- 7 февраля 2023
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