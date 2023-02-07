Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о проведении клубного чемпионата мира в Марокко.

«Попадание на клубный чемпионат мира? Это означает, что мы хорошо выполнили все вышеперечисленное до сих пор задачи. Марокко — страна со многими нашими болельщиками, и это возможность подарить им счастье. И мы можем хорошо закончить прошлый сезон и придать импульс этому, где нам предстоит решить много задач.

Турнир в Марокко? Хорошая организация, хорошие поля, всё в порядке. Погода хорошая… Мы в порядке и рады провести здесь неделю, посмотрим, сможем ли мы вернуться в Мадрид с титулом. Мы рады играть здесь, и надеемся, что все сложится хорошо. В Марокко, как и во многих других местах, у нас много болельщиков, и это придает нам большого энтузиазма», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

В полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет против египетского «Аль-Ахли». Матч состоится 8 февраля в Рабате. В другом полуфинале турнира бразильский «Фламенго» встретится с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.

Видеообзор. «Мальорка» — «Реал» Мадрид. Испанская Примера 2022/2023. 20-й тур:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.