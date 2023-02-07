Газзаев — о нейтральном статусе: Россия должна ездить на соревнования как великая держава

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о возможном участии российских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Ранее глава МОК Томас Бах допустил, что на ближайших Играх в Париже могут выступить спортсмены из России и Беларуси, но без флагов и гимнов.



«Нейтральный статус — это, на мой взгляд, пустое место, ничто. Даже такие унизительные условия не позволят МОК решить вопрос участия наших спортсменов на Олимпиаде. В первую очередь из‑за огромного политического давления, которое он испытывает. Образовалась коалиция стран, которые категорически будут против россиян на Играх. Считаю, что такая великая спортивная страна должна ездить на Олимпиаду и международные турниры не в нейтральном статусе, а в статусе великой державы.



От саммита европейских министров спорта хорошего ждать не придётся. Маловероятно, что нам дадут возможность поехать в Париж. МОК просто будет не в силах что‑либо сделать, это достаточно управляемая организация.



Моё мнение — нам надо подумать и обсудить проведение альтернативных турниров, которые были бы высокого уровня и качества. Потому что ничего хорошего нам ждать не придётся», — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

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