Юран: есть варианты в России и ближнем зарубежье. В «Химки» не вернусь, всё перекипело

Бывший наставник «Химок» Сергей Юран рассказал, где может продолжить свою тренерскую карьеру. По словам специалиста, на уровне разговоров у него есть варианты в России и ближнем зарубежье. При этом Юран подчеркнул, что не намерен возвращаться в «Химки», которые покинул в августе 2022 года.
«К сожалению, сейчас хватает свободного времени, а хотелось бы, чтобы поскорее его не было. Предложения? Есть разговоры — вроде, вроде, вроде. Но пока конкретики нет. Есть и ближнее зарубежье, и здесь, в России.
Готов ли рассмотреть вариант с «Химками»? Нет, с «Химками» всё перекипело, закончено.
Когда уходил из «СКА‑Хабаровск», были на сборах. Целую ночь не спал, принимал решение — идти в «Химки» или нет. По-человечески игроков понимаю, но и они должны меня понять. Если бы я пошёл в другую команду первого дивизиона… Но один раз у футболиста будет Премьер‑Лига. Я игрокам объяснил: «Вы готовы, у вас всё получится». Нельзя быть нянькой постоянно», — приводит слова Юрана «Матч ТВ».
- 7 февраля 2023
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