Матыцин высказался о введении системы паспорта болельщика на матчи РПЛ

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о введении системы паспорта болельщика (Fan ID) на матчи Российской Премьер-Лиги.

«По Fan ID сложности будут преодолены. Это не отразится на посещаемости матчей», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Напомним, система Fan ID частично начала работать на матчах Российской Премьер-Лиги с июля 2022 года. Изначально паспорта болельщиков были введены в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Однако уже во второй половине сезона-2022/2023 система Fan ID будет введена на остальных стадионах команд РПЛ.



После 17 сыгранных матчей в РПЛ в текущем сезоне турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка.