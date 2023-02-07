Матыцин высказался о введении системы паспорта болельщика на матчи РПЛ
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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о введении системы паспорта болельщика (Fan ID) на матчи Российской Премьер-Лиги.
«По Fan ID сложности будут преодолены. Это не отразится на посещаемости матчей», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».
Напомним, система Fan ID частично начала работать на матчах Российской Премьер-Лиги с июля 2022 года. Изначально паспорта болельщиков были введены в пяти городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Сочи. Однако уже во второй половине сезона-2022/2023 система Fan ID будет введена на остальных стадионах команд РПЛ.
После 17 сыгранных матчей в РПЛ в текущем сезоне турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит», набравший 42 очка.
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