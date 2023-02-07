Нигматуллин: Дзюба и Смольников — рискованный шаг. «Локо» — главный по странным трансферам

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном переходе российских футболистов Артёма Дзюбы и Игоря Смольникова в «Локомотив».

«Никто не хочет Дзюбу и Смольникова, кроме команд, борющихся за выживание. «Локомотив» часто удивляет своими решениями последнее время. «Локомотив» — самый главный по странным трансферам. Понятно, что Дзюба и Смольников совсем недавно были игроками сборной России и высокого класса. Для решения самых серьёзных задач вряд ли они помогут. Задачу остаться в РПЛ для «Локомотива» вряд ли можно назвать серьёзной.



Дзюба и Смольников могут пригодиться. Но опять же, это риск. Все мы знаем Дзюбу. Абсолютно непонятно, в какой он форме, насколько это может сработать. Но будет понятно по окончании чемпионата. Если срок контракта на полгода, то как вариант. Считать чужие деньги не буду, но боюсь, что для «Локомотива» это будет недешёвый и рискованный шаг», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.