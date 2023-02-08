«Аль-Хиляль» обыграл «Фламенго» и вышел в финал клубного чемпионата мира

Завершился полуфинальный матч клубного чемпионата мира, в котором встречались «Фламенго» из Бразилии и «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Игра проходила на стадионе «Стад де Танжер» в Марокко. Главный арбитр матча Иштван Ковач дал стартовый свисток в 22:00 мск. Матч завершился победой «Аль-Хиляля» со счётом 3:2.
Саудовцы открыли счёт уже на четвёртой минуте после пенальти, реализованного Салемом Аль-Давсари. Педро Абреу сравнял счёт на 20-й минуте. В концовке первого тайма в ворота «Фламенго» был назначен ещё один пенальти. Жерсон получил вторую жёлтую карточку, оставив «Фламенго» в меньшинстве, а Аль-Давсари вновь был точен. На 70-й минуте Лусиано Вьетто удвоил преимущество «Аль-Хиляля», а в концовке второго тайма Педро Абреу отыграл один мяч.
Соперник «Аль-Хиляля» в финале определится в матче «Реал» — «Аль-Ахли».
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