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Александр Тарханов: Головину по силам заиграть в Германии

Александр Тарханов: Головину по силам заиграть в Германии
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Известный российский тренер Александр Тарханов считает, что полузащитнику «Монако» Александру Головину по силам хорошо выступать в чемпионате Германии.

«Головину по силам заиграть в Германии, это сильный чемпионат, где играет много футболистов высокого уровня. Но тут все будет зависеть от самого Головина, его желания. «Боруссия» Дортмунд – отличный клуб для него, это постоянный участник Лиги чемпионов, клуб на хорошем счету в Бундеслиге. Головин – опытный игрок, который точно поможет «Боруссии», — приводит слова Александра Тарханова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Александр Головин может перейти в дортмундскую «Боруссию». Агент Александр Клюев подтвердил интерес немецкого клуба к Головину.

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