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Фердинанд рассказал, кого считает лучшим защитником в АПЛ в данный момент

Фердинанд рассказал, кого считает лучшим защитником в АПЛ в данный момент
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд назвал лучшего защитника в АПЛ на текущий момент.

«Лисандро Мартинес является лучшим. Не думаю, что кто-то способен сравниться с ним, если учитывать его нынешние кондиции. Лисандро доминирует на своей позиции, он обладает великолепной агрессивной игрой. У него отличные качества лидера и хорошее взаимодействие с другими игроками манкунианцев. Это по-настоящему классный защитник», — передает слова Фердинанда Sky Sports.

В сезоне-2022/2023 чемпионата Англии по футболу Лисандро провёл 19 встреч, в которых отметился голом и получил четыре желтые карточки.

«Манчестер Юнайтед» с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице.

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