«Челси» нашёл замену Обамеянгу

Лондонский «Челси» нашёл нового нападающего, который может заменить Пьер-Эмерика Обамеянга. Речь идёт о форварде «Брентфорда» Айване Тони. Об интересе «аристократов» к игроку сообщил журналист Саймон Филиппс.

«Айван Тони — игрок, который очень нравится «Челси». Его кандидатура была предложена новой селекционной командой. Это кандидатура, которую они выдвинули. Но, очевидно, «Челси» должен подождать, ведь у футболиста есть проблема с азартными играми и его могут дисквалифицировать. Но вообще Тони — сильный кандидат на роль нового нападающего летом», — приводит слова Филиппса издание GiveMeSport.

Напомним, в ноябре 2022 года Футбольная ассоциация Англии обвинила нападающего «Брентфорда» Айвана Тони в 232 нарушениях регламента о ставках в период с 25 февраля 2017 года по 23 января 2021-го. Расследование продолжается.

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