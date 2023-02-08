Евгений Алдонин: опыт и многолетний стаж Дзюбы пригодятся «Локомотиву»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением о переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».
«Здесь надо понимать нюансы этого перехода. Если недорого, то это хороший трансфер. Артём сейчас находится в том возрасте, когда он может демонстрировать хороший уровень футбола и помочь «Локомотиву» в данной непростой ситуации.
Опыт и многолетний стаж Дзюбы пригодятся «Локомотиву». Здесь главное — мотивация. Если он действительно включится, то для «Локомотива» это хороший трансфер. У «Локомотива» непростая турнирная ситуация. Уровень мастерства Дзюбы может сказаться», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, 34-летний нападающий подпишет договор с «Локомотивом» сразу после медосмотра. Дзюба будет получать по контракту 2,5 млн рублей. Также «Локомотив» оставляет за собой право продления контракта на следующий сезон.
- 8 февраля 2023
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